Kim Kardashian se irrita e dá bronca em segurança que pisou em seu vestido para o Met Gala Empresária não escondeu o incômodo com a situação, que ocorreu na saída do hotel onde estava hospedada Fabíola Reipert 06/05/2025 - 11h50

Kim Kardashian se irritou com segurança que pisou em seu vestido para o Met Gala Reprodução/TikTok/@nicolecerratob

A empresária Kim Kardashian, de 44 anos, se tornou assunto nas redes sociais após viver uma situação nada glamourosa, na noite da última segunda-feira (5), ao sair do hotel em que estava hospedada, a caminho do Met Gala 2025, em Nova York, nos Estados Unidos.

Enquanto ela desfilava até o seu carro, ao lado da filha North West, um de seus seguranças pisou na barra de seu longo vestido preto. Os gritos do público no local, no entanto, não foram suficiente para que a estrela de reality shows escondesse o incômodo com a situação.

Kim, então, deu uma bronca no funcionário ali mesmo. Visivelmente irritada, a empresária lançou um olhar gelado para o segurança, gesticulou com a mão e seguiu com a expressão fechada rumo ao carro.

No tapete vermelho do Met Gala, Kim Kardashian aparentava ter deixado o incidente para trás e surgiu com um look preto, justo ao corpo, repleto de recortes ousados e um chapéu estiloso como toque final.

