'Isto é tão estranho': ninguém entendeu essas fotos de Kim Kardashian com um robô da Tesla Imagens esquisitas não foram bem recebidas pelo público nas redes, e alguns até tentaram decifrar o significado delas — em vão Tela Azul|Filipe Siqueir 23/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h00 )

Praticamente todos concordaram que as fotos de Kim ultrapassaram os limites da estranheza Reprodução/Instagram/@kimkardashian

Foi-se o tempo em que entrar nos feeds de redes sociais era algo simples. Em seus primórdios, usuários do Instagram postavam fotos do almoço e quem usava o Twitter (hoje X) contava detalhes engraçados da rotina. Com décadas de uso, cada rede cria uma espécie de linguagem própria, com códigos visuais e signos que só os chamados “extremamente online” são capazes de decifrar por completo.

Toda essa introdução para dizer que muita gente ficou bastante desorientada com uma série de fotos que Kim Kardashian publicou no Instagram, na quarta-feira (20). Nas fotos, ela aparece de mãos dadas e sentada junto a um Optimus, o novo robô humanoide da Tesla. Isso em frente a uma Cybercab, o táxi autônomo anunciado pela empresa no começo de outubro.

“Isto é tão estranho”, disse nos comentários alguém com a conta @haley_heap. Ela não foi a única a ficar meio chocada com as fotos.

“Desculpe, Kim, você não vai normalizar esse comportamento estranho para nós, não queremos isso!”, afirmou @ms_afb.

Em uma das fotos, Kim aparece de mãos dadas com o robô Reprodução/Instagram/@kimkardashian

Enquanto alguns sugeriram que as postagens eram algum tipo de declaração política, pela proximidade de Elon Musk, dono da Tesla, com o presidente eleito dos EUA Donald Trump, outros lembraram que nem o Optimus e nem o Cybercap estão sequer próximos de ser lançados.

Além disso, após a apresentação do Optimus, descobriu-se que os protótipos não eram autônomos, e sim controlados por humanos nos bastidores do evento.

Dessa forma, as postagens devem fazer parte de alguma publicidade velada. Com qual objetivo? Se for causar estranhamento, Kim conseguiu.

No X, ela publicou outra interação com o Optimus, dessa vez menos esquisita e mais lúdica, onde o elogia e o incentiva a fazer certos movimentos.

Kim Kardashian shows off her new Tesla robot.



pic.twitter.com/kEsi0LcrWb — Pop Base (@PopBase) November 18, 2024

No fim, o que todos lembrarão é que a publicidade é mais esquisita que qualquer outra coisa.

“Há algo super desconfortável nisso”, comentou outra pessoa.