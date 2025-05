Casamento luxuoso de Isis Valverde com ex de Wanessa Camargo tem briga pelo buquê e poucos famosos Atriz e o empresário Marcus Buaiz se casaram no último sábado (3), no interior de São Paulo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/05/2025 - 12h32 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h33 ) twitter

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no último final de semana Reprodução/Instagram/@isisvalverde

A atriz Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo, no último sábado (3). A festa intimista foi realizada em uma fazenda em Jarinu, no interior de São Paulo.

Durante a celebração, os celulares foram proibidos, mas a própria noiva compartilhou alguns vídeos do evento. A cara de felicidade da artista — de quem nunca mais vai precisar pagar um boleto — chamou atenção. E não é para menos: o noivo é muito rico... 🤑

Um dos momentos mais aguardados da festa, a tradicional disputa pelo buquê da noiva, também rendeu comentários. A atriz Sophie Charlotte, que se separou recentemente do cantor Xamã, tentou pegar as flores, mas não conseguiu.

Entre os famosos presentes estavam também os atores Márcio Garcia, Renato Góes e Thaila Ayala.

Os filhos de Marcus Buaiz com Wanessa Camargo participaram da cerimônia, e o filho de Isis Valverde com o modelo André Resende foi o responsável por levar as alianças.

