Mãe de Duda Nagle chama o filho de ‘pai de verdade’, e web aponta indireta para Nicolas Prattes

A jornalista Leda Nagle, mãe do ator Duda Nagle, causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar uma foto do artista com a filha, Zoe — fruto do relacionamento dele com Sabrina Sato — e colocar uma legenda, no mínimo, curiosa... 👀

Na publicação, feita nos stories do Instagram, ela escreveu: “Amor de pai e filha! #AmorEterno #PaideVerdade #BelaZoe”.

No entanto, o que parecia um elogio ao filho acabou sendo interpretado pelos fãs como uma indireta para o atual marido de Sabrina Sato, o ator Nicolas Prattes...

Em outra postagem de Leda, com o filho e a neta, os seguidores da jornalista comentaram sobre o assunto. “O verdadeiro e único pai da Zoe!”, escreveu uma pessoa. “Família linda, abençoada com um pai maravilhoso que ensina a Zoe a ser uma criança humilde, independente, amorosa e não uma estrela como a família da mãe”, disparou outra.

A reação do público, porém, não foi sem motivo. O post de Leda ocorreu dias depois das declarações de Nicolas Prattes sobre a relação dele com a menina.

Que babado, hein? 🐍

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.