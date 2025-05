Casal processa Antonio Fagundes por ser barrado em peça e pede mais de R$ 20 mil em indenização Os dois teriam chegado atrasados para a apresentação e foram proibidos de entrar no teatro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/05/2025 - 11h39 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h46 ) twitter

Antonio Fagundes está sendo processado por casal que foi barrado em peça Reprodução/Instagram/@antoniofagundes

O ator Antonio Fagundes, de 76 anos, está sendo processado por um casal que foi proibido de entrar em uma peça teatral do artista.

Tudo começou quando os dois chegaram com atraso à apresentação e, por esse motivo, foram barrados na porta do teatro — já que Fagundes não permite que o público entre atrasado em suas peças.

O casal, no entanto, afirma que se atrasou apenas “alguns segundos”. Ainda assim, foi impedido de entrar.

Agora, eles processam o ator e pedem na Justiça uma indenização de mais de R$ 20 mil por danos morais e materiais.

Antonio Fagundes já foi alvo de outros processos pelo mesmo motivo. Até o momento, venceu oito ações.

