Giovanna Roque anuncia término de relacionamento com MC Ryan: 'Não existe mudança pra lixo' Influenciadora chamou o funkeiro de manipulador e tóxico, e disse ter estado cega ao tentar mudá-lo Fabíola Reipert 05/05/2025 - 10h34 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h58 )

Giovanna Roque anunciou o fim do relacionamento com MC Ryan Reprodução/Instagram/@giroquue

A influenciadora Giovanna Roque anunciou, na manhã desta segunda-feira (5), pelas redes sociais, o fim do relacionamento com o funkeiro MC Ryan, com quem tem uma filha, Zoe, de 1 ano. A relação, iniciada em 2023, foi marcada por polêmicas e idas e vindas.

Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Gostaria de informar que eu e o Ryan não temos absolutamente mais nada! Não existe mudança pra lixo! E NUNCA HAVERÁ”.

Giovanna, então, revelou o motivo do término: “Ele é um manipulador, narcisista, tóxico. Essa é verdade! E realmente, eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém, NÃO SE PODE MUDAR QUEM NÃO QUER MUDANÇA. Essa é a verdade! Vamos aguardar os próximos capítulos desse personagem!”

Segundo a influenciadora, Ryan terminou com ela por uma “coisa fútil” na manhã da última sexta-feira (2): “não obedecer às ordens do ”macho alfa”. No entanto, ele mandou uma mensagem de uma suposta conversa para reatar nesta segunda-feira (5).

‌



“Esse é o término dele... e o término proposital pra comer gente, e voltar depois com a palhaça e mais uma vez me fazer de piada diante as vagabundas que ele se envolve... e não somente elas, já que a fofoca se espalha. Não é mesmo?”, disparou Giovanna.

A influenciadora finalizou: "ESSA É A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊS ASSISTEM ESSE CIRCO, hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar... pra então me reencontrar novamente comigo mesma... porque pra ser real, eu nem sei mais quem eu realmente sou".

