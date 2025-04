Maidê Mahl caminha com apoio de exoesqueleto meses após ser encontrada com ferimentos graves Atriz ficou em coma por 30 dias e tem compartilhado seu processo de recuperação nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/04/2025 - 14h14 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maidê Mahl compartilhou vídeo de sua recuperação Reprodução/Instagram/@maidemahl

A atriz Maidê Mahl compartilhou nas redes sociais, na última terça-feira (29), um avanço em sua recuperação. Ela foi encontrada, há cerca de oito meses, com ferimentos graves e ficou em coma durante 30 dias.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a artista surgiu dando passos lentos com o apoio de um exoesqueleto, uma tecnologia desenvolvida para ajudar na locomoção de pessoas com mobilidade reduzida, e acompanhada por uma profissional de saúde.

Maidê Mahl compartilhou vídeo caminhando com ajuda de exoesqueleto Reprodução/Instagram/@maidemahl

O caso de Maidê Mahl ganhou repercussão em setembro de 2024, quando a atriz desapareceu. Após três dias, ela foi encontrada em estado grave em um hotel de São Paulo e levada ao Hospital das Clínicas.

Depois de quatro meses internada, a atriz recebeu alta em janeiro. Desde então, ela tem compartilhado nas redes sociais o seu processo de recuperação.

‌



Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.