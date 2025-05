Influenciadora mostra rosto com queimaduras e feridas após procedimento estético Bruna Paludetti relatou em suas redes sociais as dificuldades após confiar em profissional famosa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 02/05/2025 - 15h04 ) twitter

A influenciadora Bruna Paludetti surpreendeu seus seguidores ao mostrar nas redes sociais como ficou seu rosto depois de passar por um procedimento estético com laser de CO₂. Ela disse que foi paciente modelo de uma profissional bastante conhecida na internet, e, por isso, achou que estaria em boas mãos. Segundo ela, não passou pela cabeça que algo pudesse dar errado.

Bruna mencionou para a profissional que precisaria participar de um podcast quatro dias depois do procedimento. A esteticista, que não teve o nome divulgado, garantiu que, no máximo, poderia haver uma leve escamação da pele, que poderia ser coberta com maquiagem. Mas não foi bem isso que aconteceu...

Durante o procedimento, mesmo com pomada anestésica, Bruna sentiu muita dor, chegando até a se contorcer na maca. Nos dias seguintes, a situação só piorou: o rosto ficou extremamente inchado e ardendo muito. Ao relatar o desconforto para a esteticista, ouviu que era normal.

No dia em que a influenciadora precisaria comparecer no podcast, ela não conseguiu passar maquiagem no rosto inteiro, porque estava com muitas feridas e até secreção. Segundo ela, a profissional falou que poderia passar maquiagem em cima das feridas.

‌



Preocupada, Bruna procurou atendimento médico. E os médicos informaram que a potência do laser usada foi muito alta, o que causou queimaduras na pele. Além disso, as manchas e cicatrizes deixadas seriam permanentes, podendo ser amenizadas apenas com novos procedimentos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.