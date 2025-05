Kim Kardashian vai à Índia e descobre que o país não se parece com o filme ‘Aladdin’ 🤦‍♀️ Socialite visita país asiático e se surpreende com a diferença entre fantasia e realidade Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 03/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 02h00 ) twitter

Kim Kardashian descobriu que a Índia não é cenário de Aladdin Reprodução / Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian viajou até Mumbai, na Índia, para um casamento bilionário e acabou levando um leve choque de realidade: o país não se parecia em nada com o filme Aladdin 🤦‍♀️. Sim, você leu certo.

Durante um episódio do reality The Kardashians, Kim contou que imaginava encontrar algo parecido com os cenários do clássico da Disney. Em vez disso, se deparou com o dia a dia agitado de uma das maiores cidades do mundo, com trânsito, comércio moderno e tudo o que uma metrópole tem direito.

“Eu achei que seria tipo um bazar, masas são ruas de verdade. Quando você vê o Aladdin passando e roubando um pão… foi esse tipo de lugar que eu imaginei que estaríamos indo”, disse a socialite chocada. 😂

Pelo menos ela não tentou esfregar uma lâmpada na rua procurando o Gênio 🧞‍♂️, né?

