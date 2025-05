Ex-galã Daniel Erthal tem carrinho de bebidas furtado no Rio de Janeiro Ex-ator trabalhou lamentou a falta de segurança na cidade e afirmou que não irá desistir de encontrar o item Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/05/2025 - 10h53 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h59 ) twitter

Daniel Erthal teve o seu carrinho de bebidas roubado no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram/@erthalera

O ex-ator Daniel Erthal, de 43 anos, teve seu carrinho de bebidas furtado em frente ao seu bar, na manhã da última segunda-feira (5), em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-galã lamentou o ocorrido e afirmou que tomará as medidas cabíveis. “O carrinho foi roubado às 5h20, aqui na Rua Dezenove de Fevereiro, em Botafogo, número 192, esquina com a Rua Polidoro... Vou à delegacia registrar um boletim de ocorrência”, relatou.

Ele continuou: “Estamos tempos sombrios na questão de segurança aqui no Rio de Janeiro. Você não pode ter nada. Eu tenho meu carrinho de bebidas, que é a extensão do meu bar, faz parte do meu plano de negócio... É o único bem que tenho hoje em dia. Estou reconstruindo a minha vida... Muito triste, muito decepcionado.”

Daniel também reforçou sua determinação em recuperar o carrinho e mostrou um vídeo em que um homem puxando o item sozinho. Ele acredita que o objeto tenha sido levado para a Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.

‌



“A gente vai encontrar meu filhote, meu carro de bebida. Faz parte da minha história e eu não vou desistir. Como eu sempre digo, eu sou imparável. Nada vai me parar a vencer”, finalizou.

O ex-galã vendeu bebidas no carrinho, no último sábado (3), nas ruas de acesso do show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana.

‌



Veja o vídeo de Daniel Erthal:

