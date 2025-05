Gravidez de Rihanna, Chico Bento e gravata: veja o que bombou no Met Gala 2025

Icônico ou exótico? Uma nova edição de um dos bailes mais famosos do mundo, o Met Gala, aconteceu na última segunda-feira (5) em Nova York, nos Estados Unidos, e chamou atenção, mais uma vez, pelos looks das celebridades. "Demi Moore estava vestida de gravata", brincou Keila Jimenez. Já Bad Bunny deu o que falar por aparecer com um chapéu, homenageando o povo de Porto Rico, mas que foi considerado o próprio Chico Bento. Sabrina Carpenter surpreendeu com um look sem calças, enquanto Diana Ross fez um "comeback" após 22 anos e com um vestido bordado com os nomes dos filhos e netos. "Onze pessoas levaram a cauda do vestido dela", revelou a jornalista. E, para fechar com chave de ouro, Rihanna surgiu com a barriga em destaque para contar que está grávida novamente! Veja!



