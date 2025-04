Gato Preto mostra ferimentos e afirma que foram provocados pela ex Bia Miranda durante briga Vice-campeã de ‘A Fazenda 14′ confirmou o término com o influenciador na última terça-feira (22), e os dois trocaram indiretas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h56 ) twitter

Gato Preto mostrou agressões que teria sofrido de Bia Miranda Reprodução/Instagram/@realgatopreto

O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que exibe marcas no corpo que, segundo ele, teriam sido causadas por uma briga com a ex-namorada Bia Miranda.

No desabafo, publicado nos stories do Instagram, Gato Preto mostrou arranhões e ferimentos no pescoço, mas negou ter agredido fisicamente a vice-campeã de A Fazenda 14.

“Tenho sérios problemas com meu nervosismo, mas sei me controlar. Quando fico bravo, dou soco na parede. Me sacrifico”, disparou.

Bia Miranda confirmou o término do relacionamento com Gato Preto, após mais de quatro idas e vindas, na última terça-feira (22) ao portal LeoDias. Desde então, os dois passaram a trocar indiretas nas redes sociais.

Segundo o influenciador, ele decidiu se afastar da jovem por não suportar mais as acusações de traição.

O namoro de Gato Preto e Bia Miranda foi marcado por polêmicas. Em fevereiro, uma briga em uma balada no Rio de Janeiro, que envolveu socos, chutes e até mordidas, terminou com acusações de agressão contra o casal por parte de uma mulher.

A vice-campeã de A Fazenda 14 está esperando o segundo filho, o primeiro do relacionamento com o influenciador. A criança será uma menina e se chamará Maysha.

