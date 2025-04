Cauã Reymond é excluído de grupo de WhatsApp de atores de novela após polêmicas, diz revista Ator está envolvido em algumas tretas nos bastidores da novela Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/04/2025 - 11h37 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h33 ) twitter

Cauã Reymond foi excluído do grupo de WhatsApp da novela Reprodução/Instagram/@cauareymond

O clima nos bastidores da novela continua quente. Cauã Reymond foi excluído do grupo de WhatsApp dos atores depois das polêmicas envolvendo o seu nome, segundo informações do colunista Valmir Moratelli, da revista Veja.

O grupo, que Cauã não faz mais parte, tem muita gente do elenco principal, como Alexandre Nero, Taís Araújo, Paolla Oliveira, Carolina Dieckmann, Débora Bloch e Renato Góes. Além de Bella Campos e Humberto Carrão, que são os dois atores com quem ele teria brigado nos bastidores.

Cauã tem fama entre os colegas de ser narcisista, desrespeitoso e difícil de conviver. O pessoal também se incomoda com as piadas de mau gosto dele, e a mania de ficar desmerecendo e se intrometendo na atuação dos outros atores nas gravações.

Algumas atrizes também reclamam que ele não gosta de dar beijo técnico e costuma ser intenso demais nas cenas de amassos. Nessa semana, tiveram de contratar dublês para uma cena entre Cauã e Bella Campos porque o clima entre eles está pesado.

E tem outra coisa: o próprio Cauã já admitiu numa entrevista que não gosta de usar desodorante, só usa talco. E Bella Campos teria reclamado do cheiro — e ele respondeu que era cheiro de macho.

