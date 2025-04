Filha de Dudu Nobre tem casa invadida, se esconde no banheiro e ouve os cães serem agredidos Ex-peoa de ‘A Fazenda 15′, Lily Nobre ligou para a mãe, Adriana Bombom, após ouvir sons de arrombamento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/04/2025 - 10h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lily Nobre teve a casa invadida e ouviu os cachorros serem agredidos Reprodução/Instagram/@lilynobree

A filha do cantor Dudu Nobre e da dançarina Adriana Bombom, Lily Nobre, viveu momentos de tensão após a casa dela, localizada no Rio de Janeiro, ser invadida na manhã da última terça-feira (22). As informações são do portal LeoDias.

Segundo a mãe da ex-peoa de A Fazenda 15, a jovem se trancou no banheiro para fugir do suspeito e conseguiu ligar para ela. Durante a chamada, a artista relatou ter ouvido sons de agressão contra os dois cães da filha, da raça American Staffordshire Terrier.

“Hoje, por volta de 7h da manhã, a Olívia me ligou por vídeo apavorada, trancada dentro do banheiro da casa dela, pedindo ajuda, pois ouviu ruídos fortes de arrombamento”, contou Adriana.

A artista afirmou que não é possível saber se havia mais de uma pessoa envolvida no crime. “A gente escutava muito barulho, [ouvia] os cachorros apanhando. Eles são todos bonzinhos, só tem tamanho”, explicou à revista Quem.

‌



O invasor levou apenas um celular extra que estava na sala, mas deixou a casa completamente revirada.

Adriana Bombom revelou que amigos e familiares acionaram a polícia, mas o suspeito já havia deixado o local quando os agentes chegaram, cerca de meia hora após o chamado. As autoridades acompanharam a jovem até a delegacia, onde ela registrou um boletim de ocorrência e prestou depoimento sobre o caso.

‌



Apesar do pânico, os cães, que teriam sido agredidos, passam bem — assim como Lily, conforme informou sua equipe.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.