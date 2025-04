Luana Piovani viaja ao Peru, mas quase fica sem ver o principal cartão-postal do país Atriz descobriu em cima da hora que o ingresso para Machu Picchu não estava incluso no pacote e ainda estavam esgotados desde fevereiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/04/2025 - 13h54 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h54 ) twitter

Luana Piovani quase ficou sem ver Machu Picchu após descobrir que seu pacote de viagem não incluía o ingresso para o famoso ponto turístico do Peru Reprodução Instagram

Luana Piovani protagonizou um verdadeiro perrengue chique durante sua mais recente viagem internacional. A atriz saiu de Portugal rumo ao Peru com um objetivo claro: visitar as famosas ruínas de Machu Picchu, um dos pontos turísticos mais icônicos do mundo. Mas o que era pra ser uma aventura dos sonhos quase virou frustração!

Pouco antes de embarcar para a cidade de Cusco, de onde sairia rumo a Machu Picchu, Luana descobriu que o pacote de viagem que ela havia comprado não incluía o ingresso para visitar a atração turística. 😬

O problema? Para visitar o local, é necessário adquirir os ingressos com bastante antecedência e eles estavam esgotados desde fevereiro. Resultado: a atriz começou a reclamar nas redes sociais ainda antes de colocar os pés no país.

Mas, no fim das contas, parece que tudo se resolveu. Após o desabafo, Luana finalmente conseguiu dar um jeitinho e realizou o tão esperado passeio.

