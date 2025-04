Jade Magalhães divide opiniões ao publicar foto da filha com Luan Santana: ‘Não alcançou o padrão de beleza’ Mulher do cantor publicou registros de Serena vestida de coelhinha, e usuários especularam a razão de ela não mostrar o rosto da bebê Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 21/04/2025 - 18h11 ) twitter

Jade Magalhães compartilhou fotos da filha com Luan Santana Reprodução/Instagram/@ajademagalhaes

A mulher de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou no Instagram, no último domingo (20), algumas fotos raras da filha do casal, Serena, de 3 meses, vestida de coelhinha.

Os registros, repletos de fofura, rapidamente viralizaram nas redes sociais, mas um detalhe chamou a atenção dos usuários: o rosto da bebê segue sem ser revelado ao público.

Por conta disso, os cliques acabaram dividindo opiniões entre os fãs, que seguem curiosos para descobrir com quem Serena se parece.

Nos comentários da publicação de Jade, muitos seguidores elogiaram a bebê e notaram o quanto ela cresceu.

“Fofurômetro explodiu, é muita fofura ❤️😍”, escreveu uma pessoa. “As pernocas da Serena!”, comentou outra. “Tá enorme!”, afirmou uma terceira.

No entanto, parte do público criticou o fato de o rosto da menina ainda não ter sido exibido, levantando especulações sobre os possíveis motivos.

“Nossa Senhora, por que não mostra o rostinho da sua princesa?”, questionou um usuário. “Acho que é vesguinha, por isso escondem tanto!”, opinou outro. “Acredito que a criança não se encaixou no padrão de beleza que ela esperava”, comentou mais um.

Mas que gente maldosa… Os pais têm o direito de mostrar o rosto da bebê quando quiserem, né?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.