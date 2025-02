Luan Santana e Jade Magalhães comemoram primeiro mesversário da filha Serena

Serena já completou um mês de vida! Luan Santana e Jade Magalhães comemoraram o primeiro mesversário da filha com uma pequena festinha com tema de fundo do mar. Em seu perfil nas redes sociais, o cantor encantou os seguidores ao publicar foto com a bebê, apelidada de 'meteorinha' pelos fãs, em seu colo. Jade também fez uma declaração de amor à Serena. "30 dias sendo sua cama e seu alimento", escreveu a influenciadora.