Bia Miranda chora ao falar do nascimento prematuro da filha com Gato Preto: ‘Preocupada’

A filha de Bia Miranda, Maysha, nasceu na noite da última quarta-feira (23) de forma prematura, com apenas oito meses de gestação. A bebê é fruto do relacionamento polêmico da neta de Gretchen com Gato Preto. Nas redes sociais, Bia chorou e desabafou sobre o momento que está vivendo. "Ela [Maysha] vai ficar um mês [no hospital] ou mais. Estou preocupada", declarou. Bia ainda recebeu a visita do ex, DJ Buarque, com quem também um filho.



