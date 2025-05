Preta Gil recebe alta do hospital e Gilberto Gil comemora: ‘De volta em casa’ Cantora estava internada em São Paulo para fazer exames Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/05/2025 - 11h33 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilberto Gil comemorou alta de Preta Gil do hospital Reprodução/Instagram/@gilbertogil

O cantor Gilberto Gil celebrou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (7), o retorno de Preta Gil para casa. A artista havia sido internada na última segunda-feira (5), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de exames de rotina.

No Instagram, Gil compartilhou uma foto ao lado da filha e da mulher, Flora Gil e escreveu: “Preta de volta em casa💙”.

Nos comentários da publicação, a cantora recebeu uma onda de apoio dos fãs. “Notícia maravilhosa!❤️🙏🏼“, disse uma pessoa. ”Que ótimo! Desejo de todo coração muita saúde e vibrações de luz...❤️“, falou outra. ”Que maravilha, cura e saúde para Preta Gil!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼“, afirmou uma terceira.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e, logo em seguida, iniciou tratamento com quimioterapia e radioterapia. Após sete meses, a cantora passou por uma cirurgia para retirada do tumor, além da remoção do útero. Depois de quase um mês de internação, recebeu alta e, no fim do ano, anunciou estar curada.

‌



No entanto, em agosto de 2024, ela descobriu que o câncer havia retornado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

Em decorrência disso, em dezembro, foi submetida a uma cirurgia de 21 horas, que envolveu a retirada de partes dos sistemas digestivo e linfático. Preta permaneceu internada por 55 dias, recebendo alta apenas em fevereiro de 2025.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.