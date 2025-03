Preta Gil entra no mar pela primeira vez após cirurgia de 21 horas e internação de 55 dias Cantora foi liberada pelos médicos para dar um mergulho e mostrou o momento nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h11 ) twitter

Preta Gil entrou no mar pela primeira vez após cirurgia Reprodução/Instagram/@pretagil

A cantora Preta Gil compartilhou no Instagram, na noite da última quarta-feira (5), uma conquista: seu primeiro mergulho no mar após receber alta do tratamento de câncer.

A artista ficou internada em São Paulo por 55 dias para se recuperar de uma cirurgia complexa, que durou 21 horas e retirou tumores de seu corpo, além de parte de seu aparelho digestivo e sistema linfático.

Em um vídeo, Preta revelou que teve a autorização de seus médicos para nadar no mar e explicou que ainda não tinha sido liberada em razão de uma de suas cicatrizes.

“Tenho uma cicatriz no bumbum muito grande. Os pontos abriram e estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização, mas esperei muito por esse dia, para dar um mergulho, estava sonhando no hospital com esse píer especificamente”, revelou.

‌



A primeira vez de Preta Gil no mar, após a internação, foi em Salvador, na Bahia, ao lado de amigos e da neta, Sol de Maria, filha de Francisco Gil.

Na legenda da publicação, ela escreveu: “Foi melhor do que eu sonhei. Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar e hoje finalmente aconteceu”.

‌



Veja o post de Preta Gil na íntegra:

