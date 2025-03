Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson há dois anos, revela filho do cantor Artista convive bem com a doença apesar das limitações Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/03/2025 - 09h59 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h59 ) twitter

Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson Reprodução/Instagram/@miltonbitucanascimento

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com Parkinson há dois anos. A informação foi revelada pelo filho do artista, Augusto Nascimento, na última terça-feira (6).

O empresário deu detalhes sobre o estado de saúde do pai e afirmou que o músico, dentro do possível, convive bem com a doença neurológica, que afeta os movimentos do corpo.

“Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes”, explicou em entrevista ao Jornal Nacional. “Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida.”

Milton Nascimento se aposentou dos palcos em novembro de 2022, após uma grande turnê nacional. Desde então, embora não tenha abandonado a música, ele tem aproveitado o tempo em família e com amigos.

Em fevereiro deste ano, inclusive, ele esteve presente no tapete vermelho do Grammy Awards, onde concorria na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, ao lado de Esperanza Spalding.

Em fevereiro deste ano, inclusive, ele esteve presente no tapete vermelho do Grammy Awards, onde concorria na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, ao lado de Esperanza Spalding.

