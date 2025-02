Milton Nascimento revela motivo de ter ficado sem lugar na mesa do Grammy 2025

Milton Nascimento se manifestou após a polêmica por ter ficado sem lugar na mesa durante o Grammy 2025 ao lado de Esperanza Spalding. Os dois estavam concorrendo na categoria de Melhor Álbum de Jazz, mas só a cantora pôde se sentar no "espaço para as estrelas". Milton explicou o episódio e disse que a Academia não queria que ele aparecesse nas câmeras. "Tendo em vista a carreira vitoriosa, o reconhecimento e o respeito conquistado, optamos pela ausência dele na cerimônia principal", dizia texto publicado nas redes do artista brasileiro.