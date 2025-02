Cantora faz 'protesto' após Grammy recusar lugar para Milton Nascimento

No último domingo (2), o Grammy distribuiu troféus e deu o que falar por ter ‘barrado’ Milton Nascimento de se sentar em uma das mesas principais, onde ficam os artistas indicados às categorias. O cantor estava concorrendo Melhor Álbum de Jazz por colaboração com Esperanza Spalding, mas foi colocado em uma espécie de arquibancada. Como ‘protesto’, Esperanza levou e tirou foto com um cartaz com a frase: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui". E ainda: fãs lotaram as redes sociais do Grammy para criticar a decisão do evento.