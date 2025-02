Preta Gil ganha aplausos, coro e homenagens no primeiro dia do Carnaval de Salvador Cantora ainda está em tratamento contra câncer e decidiu participar da festa após cancelar bloco no RJ

Fabíola Reipert|Do R7 28/02/2025 - 15h23 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share