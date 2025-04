Gilberto Gil chora ao cantar ‘Drão’ ao lado de Preta Gil durante show em São Paulo Cantora está em tratamento contra o câncer e emocionou o público ao subir ao palco e interpretar a canção Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/04/2025 - 00h29 (Atualizado em 27/04/2025 - 00h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Gilberto Gil, de 82 anos, se emocionou ao cantar a música Drão com a filha Preta Gil, de 50 anos, durante o show da turnê Tempo Rei, neste sábado (26), no Allianz Parque, em São Paulo.

A artista, que está em tratamento contra o câncer, emocionou os fãs ao subir ao palco e interpretar a canção, dedicada à mãe dela, Sandra Gadelha.

A cantora foi aplaudida de pé e recebeu gritos de apoio do público. Nas redes sociais, não foi diferente: diversas pessoas se comoveram com o choro de Gilberto Gil e com a luta de Preta.

‌



“Imagino a dor de Gil ...ver a filha passar por tudo isso...”, escreveu uma pessoa. “Todo amor do mundo pra vcs @gilbertogil vcs moram ❤️!“, comentou outra. Ver um filho sofrer é a maior dor do universo 😢“, disse uma terceira.

Preta Gil estava internada desde 1º de abril no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, e foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde recebeu alta no dia 16.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.