Preta Gil publica foto em casa após ficar 15 dias internada em hospital

Boas notícias! Após ficar 15 dias internada, Preta Gil recebeu alta na última quarta-feira (16) e publicou uma foto no sofá de casa ao lado de Bela Gil. A cantora ficou em hospital do Rio de Janeiro até o dia 6 de abril, quando foi transferida para uma unidade em São Paulo. "Ela falou que a chance de cura dela está nos Estados Unidos", relembrou Fabíola Reipert. Veja!



