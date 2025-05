Viih Tube e os filhos são diagnosticados com doença contagiosa: ‘Estou acabada’ Influenciadora relatou mal-estar nas redes sociais e afirmou ter desmarcado compromissos para cuidar de si mesma e das crianças Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 07/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h13 ) twitter

Viih Tube e os filhos foram diagnosticados com doença mão-pé-boca Reprodução/Instagram/@viihtube

A influenciadora Viih Tube revelou, na última terça-feira (6), que foi diagnosticada com a doença mão-pé-boca, uma infecção viral que também atingiu seus filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 5 meses.

“Gente, e eu, a Lua e o Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca? Ontem e hoje estou acabada, me recuperando. Mas já estou me sentindo um pouco melhor”, relatou nos stories do Instagram.

Segundo Viih, ela cancelou todos os compromissos para cuidar da própria saúde e dos filhos: “Tive que desmarcar tudo do dia, porque, senão, não vou me recuperar.”

O marido da influenciadora, Eliezer, também se pronunciou nas redes sociais e afirmou estar cuidando da família. “Hoje eu estou de enfermeiro de plantão. Viih, Lua e Ravi pegaram o vírus. Todo mundo meio arriado. E não me pergunte que vírus é esse, porque eu nem sabia que existia um vírus chamado mão-pé-boca”, explicou.

Já nesta quarta-feira (7), ele afirmou que Viih Tube, Lua e Ravi acordaram bem.

De acordo com o glossário de saúde do Hospital Albert Einstein, a síndrome mão-pé-boca é muito contagiosa, especialmente entre crianças pequenas. A doença, como o próprio nome sugere, é caracterizada pelo surgimento de pequenas bolhas na boca, nas mãos e nos pés. Os sintomas iniciais incluem febre alta, dor de garganta, mal-estar e perda de apetite.

