Veja a primeira foto de Belo e a namorada Rayane Figliuzzi nas redes sociais

Raiane Pigliuzzi, namorada do cantor Belo, publicou a primeira foto do casal juntos desde o início do relacionamento em janeiro. A imagem gerou várias reações, com alguns fãs apoiando o novo casal, enquanto outros ainda torcem por uma reconciliação entre Belo e sua ex-companheira, Graciane Barbosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!