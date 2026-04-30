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Casa do Patrão: o churrasco foi na laje, mas tem gente que foi parar no espetinho 🍖

Nesta quinta (30), a partir das 22h30, na tela da RECORD, vamos descobrir o primeiro eliminado do reality show de Boninho

Keila Jimenez|Do R7

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O patrão pede e, quem é da Casa do Trampo, tem que cumprir! Após os primeiros dias de convivência, parece que o clima de amizade foi embora mesmo, porque os participantes já estão se articulando.


E a votação para definir o primeiro Tá na Reta aconteceu na última quarta-feira (29)! Thiago, que obteve o Poder do Voto, indicou quatro participantes para a votação. Scova foi o mais votado, indo para a berlinda junto com Marina e Jovan.

O churrasco foi na laje, mas tem gente que foi parar no espetinho! Por essa primeira votação, dá pra sentir que a Casa do Trampo se uniu para votar no Skova, que está na Casa do Patrão.

Agora, os fãs do reality show precisam decidir quem permanece no jogo na votação do R7.com! E, nesta quinta (30), a partir das 22h30, vamos descobrir o primeiro eliminado.

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