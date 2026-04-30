Casa do Patrão: o churrasco foi na laje, mas tem gente que foi parar no espetinho 🍖

O patrão pede e, quem é da Casa do Trampo, tem que cumprir! Após os primeiros dias de convivência, parece que o clima de amizade foi embora mesmo, porque os participantes já estão se articulando.





E a votação para definir o primeiro Tá na Reta aconteceu na última quarta-feira (29)! Thiago, que obteve o Poder do Voto, indicou quatro participantes para a votação. Scova foi o mais votado, indo para a berlinda junto com Marina e Jovan.





O churrasco foi na laje, mas tem gente que foi parar no espetinho! Por essa primeira votação, dá pra sentir que a Casa do Trampo se uniu para votar no Skova, que está na Casa do Patrão.



