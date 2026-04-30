Casa do Patrão: o churrasco foi na laje, mas tem gente que foi parar no espetinho 🍖
Nesta quinta (30), a partir das 22h30, na tela da RECORD, vamos descobrir o primeiro eliminado do reality show de Boninho
O patrão pede e, quem é da Casa do Trampo, tem que cumprir! Após os primeiros dias de convivência, parece que o clima de amizade foi embora mesmo, porque os participantes já estão se articulando.
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