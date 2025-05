Filho de Liam Payne herda fortuna de mais de R$ 180 milhões do cantor Ex-One Direction morreu em outubro de 2024 após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

Liam Payne deixou fortuna de mais de 180 milhões para o filho, Bear Reprodução/Instagram/@cherylofficial

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, deixou uma fortuna de 24,2 milhões de libras esterlinas (R$ 182 milhões na cotação atual) para o filho, Bear, de 8 anos.

O artista morreu em 16 de outubro de 2024, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Segundo informações do Daily Mail, Liam não teria deixado testamento. Em razão disso, a decisão de quem ficaria com sua a fortuna não havia sido revelada.

No entanto, foi decidido que todo o patrimônio será destinado a Bear, fruto do relacionamento do artista com a cantora Cheryl Tweedy. Ela será responsável pela administração dos bens do filho.

‌



A herança também será representada pelo advogado Richard Bray — conhecido por atuar em casos envolvendo artistas do meio da música — que ficará encarregado de gerir os lucros provenientes das obras musicais de Liam.

A decisão encerra as especulações de que Kate Cassidy, namorada de Liam na época de sua morte, poderia ter direito à herança, já que o casal tinha planos de se casar.

‌



A expectativa é que o patrimônio seja colocado em um fundo fiduciário destinado a Bear.

