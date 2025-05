Mateus, dupla de Jorge, passa por nova cirurgia e seguirá afastado dos palcos Cantor se submeteu a um desbridamento no joelho para conter uma infecção resultante de um quadro de artrite séptica Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/05/2025 - 10h02 (Atualizado em 08/05/2025 - 10h41 ) twitter

Mateus, da dupla com Jorge, passou por nova cirurgia Reprodução/Instagram/@jorgeemateus

O cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus, precisou ser internado, na tarde última quarta-feira (7), para se submeter a uma nova cirurgia de desbridamento no joelho.

Segundo uma nota publicada pela equipe da dupla sertaneja nas redes sociais, o procedimento é uma medida para conter a infecção resultante de um quadro de artrite séptica.

“Neste momento, Mateus segue internado, sob cuidados médicos, e aguarda a emissão de um novo laudo que irá avaliar suas condições físicas após o procedimento”, informou o comunicado oficial da assessoria.

A equipe também comunicou que, enquanto não houver previsão de retorno do artista aos compromissos da agenda, ele permanecerá afastado dos shows — incluindo a turnê que celebra os 20 anos de carreira da dupla Jorge & Mateus.

‌



As apresentações que não puderam ser reagendadas serão realizadas exclusivamente por Jorge. “Por respeito ao público e aos compromissos já assumidos, como feiras agropecuárias e rodeios, os eventos que não puderam ser remarcados serão realizados apenas por Jorge, que continuará representando a dupla durante esse período”, concluiu a nota.

Veja a nota na íntegra:

