Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 200 mil após piada sobre má formação óssea de jovem Influenciador comparou procedimento estético que fez com a condição física de Luiz Antônio dos Santos Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 08/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h24 )

Carlinhos Maia foi condenado a pagar R$ 200 mil por piada sobre má formação de jovem Reprodução/Instagram/@carlinhos

O influenciador Carlinhos Maia foi condenado pela Justiça de Mato Grosso a pagar R$ 200 mil de indenização por danos morais a Luiz Antônio dos Santos, de 31 anos, após fazer uma piada sobre a má formação óssea do rapaz. O processo, que corre em segredo de Justiça, foi julgado na última terça-feira (6) e ainda cabe recurso.

O caso teve início em 2023, quando o humorista publicou um story no Instagram comparando o próprio rosto, após um procedimento estético, à imagem de Luiz Antônio, que tem uma má formação causada por complicações no parto.

Na época, Luiz Antônio se manifestou publicamente e lamentou a postagem do influenciador. “É desumano o que ele falou, o que ele fez. É preciso respeito, acho repugnante o humor estúpido que debocha da condição física das pessoas. A pessoa faz um deboche e não vê o interior dela. Não sabe o que está passando, o que aconteceu”, declarou.

Carlinhos Maia chegou a apagar o post e pediu desculpas por meio de um vídeo nas redes sociais, afirmando que não sabia que o jovem tinha uma má formação óssea.

‌



O humorista voltou a comentar o assunto nesta quinta-feira (8). “A Justiça do Mato Grosso está me pedindo R$ 200 mil. Eu acho isso um absurdo. Eu doaria até mais para uma instituição do Mato Grosso ou qualquer outra coisa”, disparou.

Segundo o influenciador, ele achou a condenação “estranha”, pois, à época, a imagem de Luiz Antônio circulava como um meme. “Não fazia ideia se era brasileiro ou de qualquer outro lugar. Na época, eu estava com o queixo bem pequenininho porque tinha feito cirurgia, e um seguidor me mandou [o meme]. Repostei”, explicou.

‌



Ele afirmou que irá recorrer da decisão. “Achei esse pedido estranho e esse valor também. Não é que eu peguei a imagem do rapaz e coloquei [no Instagram] para fazer chacota. Não foi nada do tipo. Estava me referindo a mim mesmo. A gente vai recorrer desse valor. Eu doaria até mais para qualquer coisa do Mato Grosso”, concluiu.

