Angélica faz desabafo e revela que errou na criação da filha caçula Apresentadora lamentou ter deixado Eva, de 12 anos, ter acesso às telas ainda muito nova Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/05/2025 - 11h15 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h33 )

Angélica revelou arrependimento na criação da filha Reprodução/Instagram/@angelicaksy

A apresentadora Angélica, de 51 anos, revelou, na última quinta-feira (8), que cometeu erros na criação da filha caçula, Eva, de 12 anos.

Em entrevista ao podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, a artista disse se arrepender de ter exposto a menina às telas precocemente.

“Hoje, eu falo que errei com a Eva. Eu tinha que ter segurado mais a questão das redes sociais. [...] Eu segurei por muito tempo, mas ela me venceu pelo cansaço. Acho que a gente tem que segurar o máximo que puder”, explicou.

Para Angélica, essa cautela é ainda mais importante atualmente, diante das redes sociais e do “ritmo acelerado das coisas”. “Quanto mais os pais de crianças pequenas puderem evitar o uso de celular, redes sociais e telas, melhor. Segura”, reforçou.

A artista também comentou sobre a dificuldade que os pais enfrentam para limitar o acesso às telas, já que muitas crianças e adolescentes estão constantemente conectados.

“Tem aquela frase que a gente sempre ouve, né? ‘Ah, mas todo mundo tem’. E a resposta é: ‘Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso’. Eu não fiz isso. Acho que deveria ter feito”, afirmou.

Além de Eva, Angélica também é mãe de Joaquim, de 20 anos, e Benício, de 17. Os três são frutos de seu relacionamento com o apresentador Luciano Huck, de 53 anos, com quem é casada desde 2004.

Segundo a artista, a maneira como a caçula e o primogênito lidam com as telas é bastante diferente, já que Joaquim teve contato com as redes sociais em uma fase mais tardia.

“Achei que estava tudo bem dentro de um certo limite... mas hoje vejo a diferença entre o Joaquim e a Eva em relação às telas. [...] Ele tem um controle muito maior sobre esse vício — que são as redes sociais, que é a tela — do que ela. E não é culpa dela; é culpa de quem coordenou isso. No caso, somos nós”, finalizou.

