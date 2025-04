Flávia Alessandra conta que quase entrou em depressão por causa de filme da Xuxa Atriz revelou que iria participar de longa-metragem estrelado pela apresentadora, mas produção foi cancelada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/04/2025 - 14h38 (Atualizado em 29/04/2025 - 14h38 ) twitter

Flávia Alessandra Reprodução Instagram

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, revelou que quase entrou em depressão na infância, após ter a participação cancelada no filme As Aventuras de Xuxa no Planeta X, estrelado pela apresentadora Xuxa.

A atriz contou a história em um episódio do podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por ela e por sua filha com o ator Marcos Paulo, Giulia Costa.

“Acho que ela [a Xuxa] nem sabe disso. Quando eu tinha 12 anos eu sonhava em poder atuar com ela. E ela ia fazer um filme, ‘As Aventuras de Xuxa no Planeta X’. Comecei a fazer testes pra esse filme, virou uma fila de crianças”, começou.

Segundo Flávia, foram ocorrendo eliminatórias, até que ela ficou na final. “Foram meses de teste, recebendo roteiro com o diretor, indo lá na produtora… E eu fiquei no final pra fazer a menina que estaria ali junto com a Xuxa o tempo inteiro.”

‌



Em razão disso, a artista contou que parou o curso de francês e teve que suspender um pouco a dança, pois estava vivendo uma rotina de ensaios.

O longa-metragem, no entanto, nunca aconteceu. “Cara, criei uma expectativa na minha cabeça e o filme não saiu. Eu nem culpabilizo a Xuxa, foi uma questão da produtora que se envolveu. E parece no final das contas que ela nem sabia, estava correndo isso tudo na paralela”, explicou Flávia.

‌



Foi então que a atriz quase entrou em depressão. “Eu quase entrei num processo de depressão, porque a desilusão que foi pra mim, depois de meses de muitos testes, foi enorme. Foi uma grande decepção”, finalizou.

