Mãe de Marina Ruy Barbosa defende Neymar após jogador deixar comentário em foto sensual da atriz Jogador foi criticado por interagir com o ensaio da artista, mas recebeu apoio de Gioconda Ruy Barbosa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 09/05/2025 - 14h23 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neymar causou polêmica ao comentar foto sensual de Marina Ruy Barbosa Reprodução/Instagram

A mãe da atriz Marina Ruy Barbosa, Gioconda Ruy Barbosa, saiu em defesa do jogador Neymar após ele curtir e comentar uma foto de um ensaio sensual feito pela artista, que posou seminua para uma revista internacional.

“Neymar é nosso amigo, amigo da nossa família, meu, do meu marido e da minha filha. Amamos Bruna Biancardi e o Neymar, amigos se prestigiam”, afirmou.

Ao ver o comentário da mãe de Marina, o jogador agradeceu e disparou: “Não gaste sua energia respondendo tolos. O que importa é o carinho que sua família tem por mim — e desse lado é recíproco.”

A interação do atleta na publicação tem dado o que falar nas redes sociais. Ele comentou um emoji de bandeira do Brasil e outro de palmas, aplaudindo a atriz toda sexy na capa da revista. Só faltou deixar um foguinho... 🔥.

‌



O comentário, no entanto, foi alvo de críticas. Muitos usuários apontaram que, por Neymar ser um homem comprometido, ele não deveria curtir — muito menos comentar — fotos sensuais de outras mulheres.

Teve gente dizendo que Bruna Biancardi não se incomoda nem com puladas de cerca... que isso aí não fez nem cócegas.

‌



“Gente, a gata (Bruna Biancardi) aceita chifre, imagina comentários em fotos?”, escreveu uma pessoa. “Eu jamais me submeteria a ficar com um homem que comenta em fotos sensuais de outras mulheres”, disse outra. “Ele não se comporta como homem casado, mas se ela não liga, quem somos nós?”, falou uma terceira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.