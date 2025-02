Nasce o terceiro filho de Gisele Bündchen, diz tabloide americano

Segundo um tabloide americano, o terceiro filho de Gisele Bündchen já veio ao mundo. A informação ainda não foi confirmada pela modelo, que está grávida do instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente, e também optou por saber o sexo do bebê só na hora do parto. Nos últimos dias, a modelo publicou um registro raro da barriga nas redes sociais.