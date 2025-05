Gato Preto e Bia Miranda trocam alianças após idas e vindas e nascimento de filha Influenciadores oficializaram relacionamento de quase um ano marcado por polêmicas e acusações de traição Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/05/2025 - 12h16 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h16 ) twitter

Bia Miranda e Gato Preto oficializaram o namoro e trocaram alianças Reprodução/Instagram/realgatopreto

Os influenciadores Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, oficializaram, no último final de semana, o relacionamento de quase um ano após mais de cinco idas e vindas e o nascimento da filha, recém-nascida, Maysha.

Os dois compartilharam nas redes sociais o momento em que trocaram alianças, que contou com decoração romântica, balões e até um ursinho de pelúcia como presente.

No Instagram, o influenciador se declarou para a vice-campeã de A Fazenda 14 e escreveu: “Não desiste de mim, eu estou disposto a melhorar por você”.

Já em seu perfil, a mãe de Maysha ironizou a demora para a oficialização do relacionamento: “Finalmente neh, quase um ano de namoro 😂❤️”.

Bia Miranda e Gato Preto estão juntos desde agosto de 2024 e já protagonizaram diversas polêmicas, incluindo brigas físicas e acusações de traição. A mais recente ocorreu pouco antes do nascimento de Maysha, quando o influenciador chegou a negar publicamente a paternidade da bebê.

