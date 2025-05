Gracyanne Barbosa revela que virou mãe de bebê reborn e chama boneco de Benício

Ela também entrou para a tendência do "bebê reborn"! Gracyanne Barbosa chocou a internet ao anunciar que virou 'mãe' de um boneco realista que se parece com um bebê. Como toda boa matriarca escolhe o nome da sua cria, a influenciadora fitness o apresentou nas redes sociais como Benício. "Meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho", escreveu Gracyanne. "Mas ele me trouxe felicidade", completou a musa fitness. Logo, ela dividiu opiniões e recebeu críticas por não adotar uma criança 'de verdade'. Veja!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!