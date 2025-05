Kim Kardashian chora ao depor sobre roubo de R$ 56 milhões em Paris: ‘Achei que fosse morrer’ Empresária sofreu assalto em hotel e afirmou que temeu ser estuprada e morta durante o crime Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 13/05/2025 - 11h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h15 ) twitter

Kim Kardashian prestou depoimento sobre assaltou que sofreu em 2016 Reprodução/Instagram/@kimkardashian

A empresária Kim Kardashian chorou ao prestar depoimento, nesta terça-feira (13), durante o julgamento do assalto que sofreu durante a Semana de Moda, em Paris, na França, em 2016.

Segundo a celebridade, ela temia ser estuprada e morta durante o crime. “Eu tinha certeza de que aquele seria o momento em que ele iria me estuprar. Eu absolutamente pensei que ia morrer”, declarou no tribunal.

A estrela de reality show foi mantida sob a mira de uma arma por ladrões vestidos como policiais. Ela contou que foi jogada na cama e teve as mãos amarradas com braçadeiras de plástico.

Os suspeitos levaram cerca de US$ 10 milhões (R$ 56,3 milhões) em joias e dinheiro, além de um anel de noivado avaliado em US$ 4 milhões (R$ 22,5 milhões).

‌



“Eles me tiraram da cama, me agarraram e me levaram pelo corredor para procurar mais joias, mais coisas”, relatou Kim Kardashian.

A empresária também afirmou que sabia que sua irmã Kourtney Kardashian voltaria em breve, e temia que ela entrasse e a encontrasse “morta a tiros na cama, e que guardasse essa lembrança para sempre”.

‌



A estilista e amiga de infância de Kim, Simone Harouche, que dividia a suíte de dois andares do hotel com a estrela de reality, também prestou depoimento. Ela relatou ter ouvido a celebridade gritar: “Tenho filhos e preciso viver”.

“Era isso que ela repetia sem parar: ‘Levem tudo. Preciso viver’. Eu estava com medo de que ela fosse estuprada ou violada. Pensei no pior”, contou.

‌



Ao todo, dez pessoas estão sendo julgadas pelo crime. Dois dos réus, Yunice Abbas e Aomar Ait Khedache, admitiram as acusações; os demais negam envolvimento.

Eles ficaram conhecidos como os “ladrões vovôs”, devido à idade avançada. Kim, inclusive, disse que ficou surpresa com isso: “Achei que fossem mais novos”, afirmou.

A empresária também contou que o assalto“mudou tudo” para ela e sua família. “Nunca pensamos que estávamos inseguros antes disso.”

Ela revelou ainda que desenvolveu “fobia de sair”, porque achava que as pessoas “me veriam sair e saberiam que minha casa estava vazia”. Além disso, contou que não consegue dormir à noite se souber que não há vários seguranças por perto.

As informações são da BBC.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.