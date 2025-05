Festival com shows de Oruam e Hariel termina com dois mortos e influenciadores agredidos Vítimas foram baleadas na cabeça na saída do evento e, embora tenham sido socorridas, não resistiram aos ferimentos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h36 ) twitter

Festival de trap com shows de Oruam e Hariel terminou com duas mortes Reprodução/Instagram/@noflowfestival

Um festival de música trap realizado em Olinda, Pernambuco, no último domingo (11), e que contou com shows dos cantores Oruam, Hariel, MC Cabelinho e Orochi, terminou em tragédia. Dois homens morreram ao serem baleados na cabeça na saída do evento, e influenciadores relataram ter sido agredidos.

Segundo a Polícia Militar (PM), João Victor Nogueira da Silva, de 24 anos, e Dorival Francisco Luz Neto, de 21 anos, foram socorridos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tabajara, em Olinda, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram as mortes confirmadas pela equipe médica.

Testemunhas contaram que os dois amigos estavam deixando o No Flow Festival quando teriam sido abordados por dois assaltantes. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso como duplo homicídio.

No entanto, esse não foi o único episódio de violência registrado após o festival. Nas redes sociais, pessoas que estavam no evento relataram brigas e tentativas de invasão à área onde os shows estavam sendo realizados.

‌



O influenciador Marcos Paulo, conhecido como Marcão — que possui mais de 1 milhão de seguidores — compartilhou fotos exibindo cortes e ferimentos na cabeça e no rosto. Ele afirmou ter sido agredido por mais de 20 homens e contou que chegou a desmaiar.

O também influenciador Lelo Tavares relatou ter sido atacado por um grupo igualmente numeroso na saída do evento.

‌



A produção do No Flow Festival se pronunciou por meio de nota oficial, afirmando que “infelizmente, um grupo isolado protagonizou cenas de violência e desordem que não refletem o espírito do evento. Ressaltamos que o caso envolvendo disparo de arma de fogo ocorreu fora do evento, em área pública, e envolveu pessoas que não estavam participando da festa”.

Veja o comunicado na íntegra:

