Fãs de MC Cabelinho ficam feridos após tumulto provocado por pedido do cantor

Os fãs de MC Cabelinho saíram feridos de um show no Rio de Janeiro após um pedido do cantor gerar um tumulto. Enquanto se apresentava, o funkeiro incitou a plateia a jogar para o alto baldes com copos e garrafas de bebida, que acertaram os presentes e fizeram com que algumas pessoas precisassem levar pontos. “A organização do show vai processar o MC Cabelinho porque falou que não tem responsabilidade sobre o pedido do cantor”, informou Keila Jimenez. Veja as imagens.