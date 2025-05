Atriz de ‘A Pequena Sereia’ acusa ex de violência doméstica e consegue medida protetiva Halle Bailey afirmou que o rapper DDG teria ficado agressivo após o fim do relacionamento Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h39 ) twitter

Halle Bailey acusou o ex-companheiro de violência doméstica Reprodução/Instagram/@hallebailey

A atriz e cantora Halle Bailey, protagonista do live-action de A Pequena Sereia, acusou o ex-companheiro, o rapper DDG, de violência doméstica. Os dois são pais de Halo, de 1 ano e 5 meses.

Segundo informações do site TMZ, a artista revelou em depoimento que DDG começou a apresentar comportamento agressivo em janeiro, cerca de dois meses após o término do relacionamento entre eles.

Após as agressões físicas e verbais, Halle teria registrado um boletim de ocorrência, e o juiz responsável pelo caso concedeu uma medida protetiva, que determina que o rapper mantenha uma distância mínima de 90 metros da atriz.

Um dos primeiros episódios de violência teria ocorrido durante uma das ocasiões em que DDG foi buscar o filho. De acordo com o relato da artista, os dois discutiram, e ele teria se exaltado, gritando: “Sai do meu carro, sua v***a”.

Em seguida, DDG a teria puxado pelos cabelos e batido com força o rosto dela contra o volante, o que teria lascado seu dente da frente.

O site americano teve acesso aos documentos e provas do processo, incluindo fotos de hematomas no braço da artista, que teriam sido causados por DDG, e o registro do dente lascado.

Halle também o acusou de agressão psicológica em março, quando DDG teria invadido sua casa sem permissão e entrado em seu quarto. Na ocasião, ele teria enviado uma foto da cama vazia da artista, acompanhada da mensagem: “Agora eu sei o que você anda fazendo”. Ela interpretou a mensagem como uma acusação de que ela estaria usando o espaço para se relacionar com outras pessoas.

Quatro dias depois, ele teria retornado à casa da atriz, onde a agrediu verbalmente, quebrou sua câmera de segurança e roubou seu celular.

Ainda de acordo com o TMZ, além da medida restritiva, DDG também está proibido de mencionar Halle e o filho do casal nas redes sociais e em transmissões ao vivo.

