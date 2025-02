Disney quer Halle Bailey em outra grande franquia, diz rumor Atriz e cantora estrelou live-action de A Pequena Sereia O post Disney quer Halle Bailey em outra grande franquia, diz rumor apareceu... O Vício|Do R7 29/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h47 ) twitter

Halle Bailey de A Pequena Sereia

Após o live-action de A Pequena Sereia, a Disney teria interesse em continuar colaborando com a atriz Halle Bailey em futuros projetos. Segundo o The InSneider, o estúdio estaria planejando uma nova franquia de filmes com a participação da atriz.

Para mais detalhes sobre essa nova possibilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

