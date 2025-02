Mulher de Leonardo responde se mantém relação de fachada com Virginia Fonseca Poliana Rocha revelou através de uma caixinha de perguntas nas redes sociais se realmente se dá bem com a nora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 16/01/2025 - 13h22 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h22 ) twitter

Poliana Rocha conta como é relacionamento com Virginia

A mulher de Leonardo, Poliana Rocha, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os fãs e escolheu algumas para responder. Quando questionada se mantém uma relação de fachada com a nora, a influenciadora Virginia Fonseca, ela revelou se as duas se dão bem.

“Graças a Deus eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, que é baseado em respeito, em cumplicidade”, disse Poliana.

A avó de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ainda afirmou que não teria problema em dizer a verdade caso a relação das duas não fosse boa e que não conseguiria manter um relacionamento de fachada.

“Já passei por vários desafios na minha vida, já superei muitas coisas, ainda vivo vencendo vários desafios dia a dia. E eu sou extremamente de verdade, eu sou super transparente”, continuou, afirmando que não consegue disfarçar nem quando não está se sentindo bem.

‌



Outra pergunta respondida pela sogra de Virginia é como não ter ciúmes de um filho único, como Zé Felipe. Ela foi enfática: “É necessário”.

Poliana Rocha acumula quase 10 milhões de seguidores e compartilha diariamente a sua rotina com a família nas redes sociais. Ela se define em seu perfil como uma “mãe e avó babona”.

