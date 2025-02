Filha de Virginia Fonseca tem reação inesperada ao ser reconhecida por outras crianças Maria Alice tentou se enturmar com meninos mais velhos e falou para eles ‘não terem medo’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/01/2025 - 09h34 (Atualizado em 18/01/2025 - 09h34 ) twitter

Virginia Fonseca com as filhas Reprodução/Instagram/@virginia

As filhas da influenciadora Virginia Fonseca fazem um enorme sucesso nas redes sociais. A última pérola de Maria Alice, de 3 anos, aconteceu em uma viagem e chamou a atenção até da própria mãe da menina.

Quem contou a história foi o cantor Zé Felipe, marido de Virginia e filho do cantor Leonardo. Em uma mensagem de voz enviada à mulher, ele contou que as filhas estavam na praia e, em vez de querer brincar com as crianças de sua idade, Maria Alice resolveu se enturmar com meninos de 7 e 8 anos.

A questão foi que os pequenos se sentiram intimidados ao reconhecer a “mini-influencer”. A menina logo resolveu o problema e disparou: “Não tenham medo, podem abraçar”.

A fala arrancou risadas e fez com que Virginia compartilhasse nas redes sociais o áudio de Zé Felipe relatando o episódio. “Vê se eu dou conta dessa criança”, afirmou a influenciadora.

Virginia Fonseca acumula mais de 50 milhões de seguidores no Instagram e mostra diariamente a rotina com a família nos stories.





