Zezé Di Camargo é criticado após publicação carinhosa de fã nos bastidores de show

Zezé Di Camargo acabou se envolvendo em uma confusão após interagir com uma fã nos bastidores de um show. Isso porque ela fez uma publicação em que o cantor parece estar "olhando diferente". "Quando seu maior ídolo te olha como se a estrela fosse você", escreveu a fã. Logo, Zezé recebeu críticas na internet. "Achei ele desrespeitoso com a esposa [Graciele Lacerda]", disse um internauta em rede social. A fã também foi criticada por ser "deselegante", mas teve até gente defendendo Zezé. Veja!



