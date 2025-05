Marcos Oliveira, o Beiçola, muda o visual e coloca prótese capilar; veja o antes e o depois Ator mostrou o resultado nas redes sociais e brincou com a possibilidade de voltar ao corte de cabelo do famoso personagem Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 14/05/2025 - 14h23 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h23 ) twitter

Marcos Oliveira, o Beiçola, colocou uma prótese capilar Reprodução/Instagram/@rodrigooliver2

O ator Marcos Oliveira, de 69 anos, conhecido por interpretar o personagem Beiçola, surpreendeu os seguidores, na última terça-feira (13), ao exibir uma mudança no visual. O artista colocou uma prótese capilar.

“Vou me transformar, vou colocar só o cabelo para acabar com essa careca. A autoestima vai melhorar para a gente poder trabalhar, se divertir. Estou muito contente”, afirmou ele nos stories do Instagram.

O famoso, que atualmente mora no Retiro dos Artistas, foi a uma clínica em São Bernardo do Campo acompanhado pelo amigo e apresentador Rodrigo Oliver, que o incentivou a realizar o procedimento para melhorar a autoestima.

“Marcos é o meu melhor amigo. Incentivei ele a fazer o procedimento porque eu também uso prótese. Me sinto feliz em fazer o bem para outras pessoas”, afirmou.

‌



Sempre bem-humorado, o intérprete de Beiçola ainda brincou com a possibilidade de retomar o visual do clássico personagem, que segue fazendo sucesso entre os fãs: “Um velho de chanel não combina, né?“.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.