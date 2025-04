Filho de Deolane é criticado após aparecer com McLaren na Rocinha: ‘Menino ridículo’ Giliard Santos ostenta joias de ouro, carros de luxo e viagens internacionais nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/04/2025 - 12h41 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h01 ) twitter

Filho de Deolane Bezerra foi criticado por passear de McLaren na Rocinha Reprodução/Instagram/@giliardsantosoficiall

O influenciador Giliard Santos, de 21 anos, filho de Deolane Bezerra, foi alvo de críticas no Instagram após compartilhar um vídeo, na última segunda-feira (21), em que aparece passeando com um carro esportivo da marca britânica McLaren na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

O modelo importado, na cor roxa, se destacou em meio às casas simples, algumas apenas com tijolos do local, e chamou a atenção principalmente de crianças, que saíram correndo atrás do automóvel, estimado em cerca de R$ 3 milhões.

Nos comentários do post, Giliard foi detonado pelos seguidores, que questionaram a necessidade de circular com um veículo de alto valor em uma favela. “Galera passando fome e o cara foi exibir o carro que ganhou com dinheiro de tráfico ou de golpe”, escreveu um usuário. “Desnecessário fazer isso. Por que não passou com um caminhão de cesta básica doando para as pessoas carentes?”, comentou outro. ‘Menino ridículo’, disse uma terceira pessoa.

Nas redes sociais, o influenciador, conhecido como “Chefinho”, se apresenta como apostador profissional e ostenta joias de ouro, carros de luxo — como Audi, BMW, Ferrari e Lamborghini —, jet skis, helicópteros e momentos em viagens internacionais.

Em setembro de 2024, a McLaren de Giliard foi apreendida por irregularidades na documentação, por circular sem placa de identificação — que também não aparece no vídeo publicado na segunda-feira — e por ele estar dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

