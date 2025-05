Blake Lively ameaçou a (ex-) amiga Taylor Swift? Entenda toda a treta Atriz teria pressionado Taylor Swift a apoiá-la em disputa judicial com Justin Baldoni, sob risco de ter mensagens privadas expostas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/05/2025 - 12h09 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h24 ) twitter

Blake Lively teria ameaçado Taylor Swift Reprodução/Instagram

Polêmica nos bastidores de Hollywood! 😱 Taylor Swift, que sempre foi muito reservada, agora está envolvida em uma verdadeira treta judicial com a atriz Blake Lively!

A estrela de Blank Space teria sido ameaçada pela ex-Gossip Girl de ter mensagens privadas “vergonhosas” vazadas caso não a apoiasse publicamente na disputa contra o ator e diretor Justin Baldoni.

A acusação foi feita pela defesa do artista em documentos obtidos pelo jornal Daily Mail na última quarta-feira (14). A carta apresentada pelos advogados de Baldoni foi uma resposta a um pedido de anulação da convocação de Taylor para depor como testemunha.

A equipe de Blake considerou os documentos e a possível presença da cantora no tribunal como “irrelevantes” para o caso. No entanto, o time jurídico do ator insiste que ela é essencial, alegando que ela teria presenciado uma tentativa da atriz de “adulterar provas”.

Parece que a amizade de anos entre Blake e Taylor, que sempre foi muito comentada, esfriou bastante desde que começaram as brigas nos bastidores do filme É Assim Que Acaba, que conta com várias músicas da popstar na trilha sonora. 💥

O documento também revela que Blake teria tentado forçar a amiga a apagar mensagens trocadas entre as duas durante o processo. Xiii...

Segundo a defesa de Baldoni, o advogado de Blake teria entrado em contato com o representante de Taylor, exigindo que ela divulgasse uma nota de apoio. Caso contrário, as “mensagens privadas” seriam jogadas ao vento. Em resposta, a equipe da cantora classificou as supostas ameaças como “inapropriadas e aparentemente extorsivas”.

Claro, a defesa de Blake Lively nega tudo! Segundo eles, as acusações são baseadas em fontes anônimas e estão completamente desconectadas da realidade. Eles ainda alfinetaram os advogados de Baldoni, dizendo que isso não passa de uma tentativa de jogar a culpa sem provas.

Blake Lively acusa Justin Baldoni de assédio sexual e de criar um ambiente de trabalho hostil no set de É Assim Que Acaba. O diretor, por sua vez, nega as denúncias e afirma estar sendo alvo de uma campanha de difamação orquestrada pela atriz e seu marido, o ator Ryan Reynolds. 🤯

