Equipe jurídica de Blake Lively responde vídeos liberados por Justin Baldoni Nos vídeos citados, vemos que Lively aparenta estar totalmente desconfortável com a forma que Baldoni tenta gravar as cenas de intimidade... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 21h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após Justin Baldoni liberar vídeos do set de É Assim Que Acaba na tentativa de provar sua inocência no set de filmagens, a equipe jurídica da atriz respondeu questões sobre o conteúdo desses vídeos. Nos vídeos citados, vemos que Lively aparenta estar totalmente desconfortável com a forma que Baldoni tenta gravar as cenas de intimidade, dito isto, a equipe se pronuncia:

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Capitão América 4 | Ativação traz Hulk Vermelho quebrando elevador

Justin Baldoni libera vídeo dos bastidores de É Assim que Acaba para provar inocência

Mickey 17 | Robert Pattinson revela curiosa influência de Steve-O, do Jackass